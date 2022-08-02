Турист из Санкт-Петербурга погиб в Карелии

Пропавший из туристического лагеря в Карелии житель Санкт-Петербурга найден мертвым, сообщили поисковики.
Как сообщает паблик поисковиков «ЛизаАлерт», в Медвежьегорском районе найдено тело 54-летнего жителя Санкт-Петербурга.
«Найден. Погиб. Искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении поисковиков.
Напомним, житель Санкт-Петербурга 1968 года рождения 6 августа ушел в неизвестном направлении из туристического лагеря на берегу озера Телекино в Медвежьегорском районе и пропал.
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