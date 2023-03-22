Туристам из России могут продлить безвизовый режим во Вьетнаме

Вьетнам планирует увеличить сроки пребывания без визы для россиян.

Министерство общественной безопасности Вьетнама предложило продлить срок безвизового пребывания с 15 до 30 дней для туристов из ряда стран, включая Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на Star.

«Поправка к закону о въезде иностранцев направлена на увеличение срока безвизового пребывания до 30 дней для граждан стран, от которых Вьетнам в одностороннем порядке отказался от ряда визовых требований», — пишет издание.

Речь идет о России, Белоруссии, Германии, Дании, Норвегии, Франции, Финляндии, Испании, Швеции, Италии, Великобритании, Южной Кореи и Японии.

«Министерство также предложило продлить максимальный срок пребывания по электронной визе с 30 до 90 дней», — сообщает издание.

Таким образом Вьетнам пытается привлечь иностранных туристов на фоне жесткой конкуренции со стороны других государств региона после отмены ковидных ограничений. Предполагается, что поправки парламент рассмотрит в мае и октябре 2023 года.

В этом году Вьетнам планирует принять восемь миллионов туристов, однако эта цель была поставлена в начале 2023 года, когда Китай еще не объявил о планах открытия границ.