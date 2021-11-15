Туристам обещают «сказочную атмосферу» на улицах Петрозаводска в новогоднюю ночь

АО «Федеральная пассажирская компания» разрекламировала праздничный поезд, на котором туристы из Москвы приедут встречать Новый год в Карелии.

Он отправится из столицы 30 декабря и проедет по Карелии, делая остановки в разных городах.

В Петрозаводске туристов ждут прогулки по его уютным и украшенным улицам, знакомство с историей города и достопримечательностями.

«Одним из главных событий станет встреча нового 2022 года в сказочной атмосфере столицы Республики Карелия», — рассказала в АО «ФПК».

После этого туристов ждут в Сортавале и Горном парке Рускеала с его уникальным мраморным каньоном.

Поезд вернется обратно в Москву утром 3 января.