Туристам рассказали, как обезопасить себя от COVID-19 в поездке

Роспотребнадзор России дал рекомендации туристам.

Роспотребнадзор рекомендует туристам, уезжающим на отдых за рубеж, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, а также иметь запас средств индивидуальной защиты, пишет издание "РИА Новости".



"Необходимо иметь некоторый запас средств индивидуальной защиты органов дыхания в связи с тем, что их покупка может быть затруднительной в некоторых странах", – говорится в управлении.



Во время всего путешествия, включая транспорт и прохождение таможенного контроля, следует соблюдать социальную дистанцию.



Передвигаться по городу во время путешествия рекомендуется на такси, а не на общественном транспорте.



Крайне важно в поездке соблюдать правила личной гигиены –часто мыть руки с мылом, использовать антисептики, не трогать грязными руками нос, рот и глаза.



При первых симптомах заболевания надо сразу же обратиться к врачу и не заниматься самолечением, отметили в пресс-службе.



Напомним, Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса, снимаются для граждан этих стран.