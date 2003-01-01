Туристические группы зачастую выходят в водоемы Карелии без регистрации в МЧС

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Группа из 12 человек вышла Ладогу без регистрации маршрута в МЧС.

фото: © Питкяранта. ДПСО «Длинный Берег» / VK

Волонтеры поисковых отрядов обратились к туристам, которые выходят в самостоятельное плавание в Карелии и даже не считают нужным регистрировать свои маршруты.

— Уважаемые туристы, обращаемся к вам с настоятельной рекомендацией: регистрируйте свои маршруты в М. С. Представьте себе ситуацию: внезапно меняется погода, поднимается шторм, вы теряете ориентацию в тумане или, не дай бог, получаете травму. В таких условиях каждая минута на счету, и оперативное реагирование спасательных служб может стать решающим фактором, — сообщили в поисковом отряде «Длинный берег».

Информация о маршруте, предоставленная в МЧС, позволяет спасателям оперативно определить район поиска, спланировать необходимые ресурсы и сократить время реагирования. Это значительно повышает шансы на благополучный исход в экстремальной ситуации.

— Не стоит полагаться на случай или думать, что с вами ничего не случится. Ладога, Онего и Белое море — это прекрасные, но коварные водоемы, которые не прощают беспечности.

Это уже показал опыт группы из Волгограда, которая отправилась в Белое море самостоятельно на байдарках, попали в непогоду по дороге с архипелага Кузова до Соловецких островов. Четверо туристов были найдены живыми на островах. Ещё троих объявили пропавшими. Позднее тела двоих были обнаружены. Поиски пропавшего Виктора Зузанова продолжаются. 

Сейчас в Ладоге находится группа из 12 туристов. Их маршрут также не зарегистрирован в МЧС.

 

 

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