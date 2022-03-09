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Туристические инвесторы пять лет могут не платить НДС

Новости. Общество
17:10, 10 Марта 2022
фото: © Pixabay

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Правительство придумало, как решить одну ключевую проблему российского туризма — дефицит современных отелей.

В ближайшее время спрос на отдых в России значительно превысит предложение. В этих условиях правительство РФ вводит новую меру поддержки — компаниям, которые вкладываются в создание туристических объектов, «обнуляют» НДС.

Нулевая налоговая ставка предусмотрена в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и действует пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции.

«Безусловно такие объекты в Карелии имеются. Соответственно, вводимая мера поддержки для предпринимателей в сфере туризма позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль в целом, сохранить рабочие места и сдержать ценообразование для действующего бизнеса, а также позволит новым инвесторам закончить цикл строительства и реализовать намеченные планы», — говорит начальник Управления по туризму Республики Карелия Анна Борчикова.

Как пояснил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, новая мера создает условия для ускоренного развития туристической отрасли в стране.

«Первые 5 лет — самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определен ключевым с точки зрения поддержки. Новая мера обеспечит инвестиции в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Получить льготный НДС смогут и владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения. Для них она будет действовать до 30 июня 2027 года, сообщается на сайте правительства РФ.

Сейчас в России одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма — 20%. Такая налоговая нагрузка делает отрасль неконкурентной и недостаточно привлекательной для инвесторов. Как отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, решение о нулевой ставке, наряду с другими мерами нацпроекта по туризму, позволит решить одну из ключевых проблем российского туризма — острый дефицит современных качественных отелей.

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