Туристический автобус перевернулся в Карелии — госпитализированы 5 человек (ФОТО)

На трассе «Сортавала» в Питкярантском районе автобус с 35 туристами попал в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, сегодня, 24 ноября, в 11.15 на 306 километре трассы «Сортавала» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки King Long. Авария случилась в Питкярантском районе.

В автобусе находились 35 пассажиров — туристы из другого региона. После прохождения левого поворота водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где автобус перевернулся.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 6 пассажирам, пятерых человек госпитализировали.

Водитель 1967 года был проверен на наличие алкоголя в крови. Признаков опьянения обнаружено не было.

Обстоятельства происшествия уточняются.



Фото: © МЧС по Республике Карелия

Как сообщили в МЧС Карелии, для ликвидации последствия аварии были привлечены 6 сотрудников пожарно-спасательного подразделения Питкярантского района.