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Туристический автобус перевернулся в Карелии — госпитализированы 5 человек (ФОТО)

Новости. Происшествия
13:17, 24 Ноября 2021
фото: © МВД по Республике Карелия

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На трассе «Сортавала» в Питкярантском районе автобус с 35 туристами попал в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, сегодня, 24 ноября, в 11.15 на 306 километре трассы «Сортавала» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса марки King Long. Авария случилась в Питкярантском районе.

В автобусе находились 35 пассажиров — туристы из другого региона. После прохождения левого поворота водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где автобус перевернулся.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 6 пассажирам, пятерых человек госпитализировали.

Водитель 1967 года был проверен на наличие алкоголя в крови. Признаков опьянения обнаружено не было.

Обстоятельства происшествия уточняются.


Фото: © МЧС по Республике Карелия

Как сообщили в МЧС Карелии, для ликвидации последствия аварии были привлечены 6 сотрудников пожарно-спасательного подразделения Питкярантского района.

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Комментарии

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Леонид
2021-11-24 14:59:56
Всем здоровья! Дороги плохие,обычное дело, будьте осторожны!
Hовый
2021-11-24 14:15:19
Чего тут в ноябре то смотреть. Из Севастополя за тыщу верст киселя похлебать.
Изя
2021-11-24 14:27:54
Hовый , любезный , так Рускеалу та смотрят , не знал чтоли ???))))[ :)
David .
2021-11-24 13:46:06
Нечего сюда ездить, особенно зимой!
кир
2021-11-24 15:13:48
David ., точно.
Сергей
2021-11-24 13:39:07
Что тут скажешь ? Ничего , хорошо что без жертв закончилось .
кир
2021-11-24 13:25:45
Теперь можно привязать потливый или эмоционально неустойчивый водитель. :)
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