Туристический автобус попал в аварию в Карелии

ДТП с участием туристического автобуса произошло на проселочной дороге в Лахденпохском районе.

Авария произошла сегодня в 11:12 на дороге «пос. Ласанен — пос. Куркиёки — пос. Терву» (9 км), рассказали в МВД Карелии. Туристический автобус заехал на обочину и та обвалилась. В результате ДТП автобус накренился.

— В транспорте находились 47 пассажиров, в том числе 2 детей. Пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

После проведения дорожных работ по восстановлению обочины, автобус сможет продолжить свой путь. Группа направлялась на экскурсию на остров Койонсаари.

Сотрудники Госавтоинспекции Ланденпохского района проводят проверку.