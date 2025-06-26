Туристический автобус попал в аварию в Карелии

ДТП с участием туристического автобуса произошло на проселочной дороге в Лахденпохском районе.
Авария произошла сегодня в 11:12 на дороге «пос. Ласанен — пос. Куркиёки — пос. Терву» (9 км), рассказали в МВД Карелии. Туристический автобус заехал на обочину и та обвалилась. В результате ДТП автобус накренился.
— В транспорте находились 47 пассажиров, в том числе 2 детей. Пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.
После проведения дорожных работ по восстановлению обочины, автобус сможет продолжить свой путь. Группа направлялась на экскурсию на остров Койонсаари.
Сотрудники Госавтоинспекции Ланденпохского района проводят проверку.
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