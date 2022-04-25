Туристический бум в Карелии в этом году побьет все пандемийные рекорды

Спрос на туры в Карелию в этом году превысил прошлогодний на 30-70%, а летом станет рекордным даже по сравнению с пандемийным бумом.

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Популярность карельского направления заметно выросла как в сравнении с сезоном-2021, так и с доковидным 2019 годом.

«Мы отмечаем спроса на экскурсионные туры в Карелию на 74% по сравнению с 2021 годом и на 216% по сравнению с 2019 годом», –сообщил генеральный директор туроператора «СканТур» Роман Цветков.

По оценкам «Интуриста» и PAC Group, продажи туров в Карелию выросли на треть в сравнении с 2021 годом. Эксперты туроператора Coral Travel обращают внимание и на смещение фокуса интереса туристов: если в прошлом году большей популярностью пользовались двухдневные туры, то сейчас активнее бронируют поездки большей продолжительности.

Стоимость туров в Карелию в сезоне-2022 выросла примерно на 10-15%, что соответствует общему уровню инфляции.