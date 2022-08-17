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Туристический кешбэк удвоился для тех, кто отправится в путешествие на Дальний Восток РФ

Новости. Общество
22:00, 19 Августа 2022
фото: © iStock

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В программе туристического кэшбэка участвуют все регионы России.

С 25 августа максимальная сумма туристического кешбэка для путешественников, приезжающих на Дальний Восток России, увеличена с 20 до 40 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, пишет 47news.

Как сообщается на сайте правительства РФ 19 августа, средства можно получить после оплаты дальневосточных отелей и санаториев. Туристы смогут вернуть до 20% стоимости путевки. Но она должна быть оплачена картой "Мир", а продолжительность тура — не менее четырех дней и трех ночей.

В программе туристического кэшбэка участвуют все регионы России. Как ожидается, возврат денег оформят не менее 600 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Ростуризм продлил продажи путевок в рамках туристического кешбэка до 31 августа. Путешественники могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября и по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. По данным Ростуризма, программой уже воспользовалось более 2 миллионов россиян.

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