Туристический объект на сельхозземлях у Ладожского озера в Карелии признан незаконным

Петрозаводский городской суд оставил в силе постановление Североморского межрегионального управления Россельхознадзора о привлечении коммерческого предприятия к административной ответственности за грубое нарушение земельного законодательства.

Как следует из материалов дела, которым делится Россельхознадзор, в ходе внеплановой проверки в 2025 году инспекторы выявили масштабные нарушения на земельном участке площадью 11,9 га в Лахденпохском районе Карелии, расположенном у берегов Ладожского озера. Участок официально отнесён к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям и классифицируется как пастбище.

Однако вместо сельскохозяйственного использования здесь был возведён туристический комплекс: на территории обнаружены два купольных дома, дровяник, дом на сваях, скважина, дорога и даже изменённое русло реки, перекрытое брёвнами. По южной границе участка проведена масштабная отсыпка грунтом высотой до одного метра, в восточной части — размещён бурт глины и септик. На юго-западе, вплотную к Ладожскому озеру, была отсыпана акватория и проложен канал, часть которого оказалась в границах Национального парка «Ладожские шхеры».

Общая площадь нарушенных земель составила 4,95 га. На участке также находилась строительная техника — экскаваторы, тракторы, гидроснаряд, бытовка — и велись работы по снятию плодородного слоя почвы и прокладке кабеля.

Россельхознадзор оценил ущерб, нанесённый почвам, более чем в 41 миллион рублей. Эта информация направлена в Карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру для последующего взыскания в судебном порядке.

Изначально предприятию был назначен штраф в размере 400 тысяч рублей. Однако суд снизил сумму до 200 тысяч рублей, при этом полностью подтвердив факт нарушения по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ («Нарушение требований в области использования земель сельскохозяйственного назначения»).

Кроме того, Россельхознадзор наложил запрет на государственную регистрацию любых сделок с участком — включая продажу, дарение или иное прекращение права собственности — до полного устранения выявленных нарушений.

Администрации Лахденпохского района уже направлена информация о незаконных постройках для принятия дополнительных мер реагирования.

Уничтожившее плодородную почву сельхозпредприятие из Карелии оштрафовали на 215 тысяч рублей.