Туристический объект создадут на «финском» кладбище в районе Карелии

Там установят освещение, поставят скамейки и урны.

Глава Сортавальского округа Сергей Крупин одобрил создание туристического объекта на «финском» кладбище. Об этом он сообщил на своей личной странице в соцсети.

По его словам, идею сделать из кладбища туристический объект-музей под открытым небом предложили предприниматели.

«Идея эта в нашей стране не нова. Например, в Санкт-Петербурге туристы активно посещают Александро-Невскую лавру с прилежащими кладбищами, Смоленское кладбище, Пискарёвский мемориальный некрополь и т. д. Путешествуя по кладбищу, туристы смогут узнать историю Сортавала и Карелии, получить информацию о выдающихся людях и их вкладе в науку, культуру, политику», — сообщил Сергей Крупин.

По словам главы района, территория осталась сейчас без должного ухода, но превратилась в парковую зону. Поэтому там проведут освещение, поставят скамейки и урны. Объект изучают в настоящее время Министерство культуры Карелии и Управление по охране объектов культурного наследия.