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Туристический объект в Карелии — гору Сампо — будут сдавать в аренду бизнесу

Новости. Общество
14:14, 31 Августа 2021
фото: © Юлия Андреева

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Власти намерены сдать в аренду один из объектов туристического показа в Карелии — гору Сампо — с условием, что бизнес займется благоустройством территории.

Об этом сообщил министр экономического развития Олег Ермолаев на совещании, посвященного социально-экономическому развитию Кондопожского района, где расположены гора.

«В настоящее время объявлен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с целью обустройства этой площадки. Есть предприниматели, желающие оказывать эту услугу и привести этот объект в порядок», — сказал Ермолаев.

Состояние территории на горе Сампо ранее неоднократно критиковали представители туристического бизнеса.

«Когда мне начинают рассказывать о грандиозных планах по развитию туризма в Карелии, я вспоминаю это: гора Сампо. Не ухоженная, абсолютно убитая территория, со сгнившими ступенями, отвалившимися перилами, заросшей смотровой площадкой, — написала на своей странице в соцсети гид по Карелии Юлия Андреева. — Где же вы, развивальщики? Ждем, пока будут несчастные случаи? А ведь будут».

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