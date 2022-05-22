Туристический поезд из Москвы в Петрозаводск продолжит курсировать летом

Туристический сообщением Москва - Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва будет ходить по выходным дня в июне и в июле.

Поезд Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК») № 928/927 «В Карелию» будет отправляться в пятницу 3, 10, 17, 24 июня, а также 1 и 8 июля с Ленинградского вокзала Москвы в 21.08. И прибывать обратно по понедельникам в 9.47, рассказали в компании.

В этот период в состав поезда будут включены комфортабельные одноэтажные вагоны СВ, купе и плацкартные вагоны. В одном из вагонов предусмотрено специализированное купе для маломобильных граждан. К услугам пассажиров также вагон-ресторан.

Во время путешествия туристы посетят Петрозаводск, где они увидят набережную Онежского озера, Петровский сад, Прибрежный парк, Петровский сквер, музеи.

Далее гостей встретит Сортавала со своими достопримечательностями, включая парк «Валккосалми». А затем туристы смогут увидеть Выборг с Выборгским замком, историко-культурным центром «Варяжский двор» или Усадьбой бюргера.

Продажа билетов уже открыта.

Напомним, РЖД вернуло туристический поезд «В Карелию» в мае.