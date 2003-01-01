Реклама на сайте
Новости

С начала года туристический налог принес бюджету Карелии почти 31 миллион рублей

17:20

Облачно с прояснениями: прогноз погоды на 16 августа

17:00

Культовый «Терминатор 2: Судный день» возвращается на экраны Петрозаводска!

16:56

Пожарные и волонтеры в Кемском районе объединились для борьбы с огнем

16:47

В Кадровом центре Лахденпохья рассказали о востребованных профессиях

16:41

В Карелии выявили опасное заболевание земляники

16:30

«У петрозаводчан есть то, о чём мечтают миллиарды людей»: жителям карельской столицы напомнили об их главном богатстве

16:00

В Петербурге почтили память лидера группы «Кино» Виктора Цоя

15:40

В Карелии вновь вспыхнули лесные пожары

15:10

В Медвежьегорском районе отменен режим ЧС

14:50

Искал хорошие снасти для хобби: в Питкяранте подросток украл рыболовное снаряжение

14:30

В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет

14:05

В ГАИ Карелии водителей предупредили об ухудшении дорожных условий в выходные

13:40

На севере Карелии КамАЗ пробил две размёточные машины и залил дорогу краской

13:20

Ларек скандального «Сеньора Помидора» снесут на Древлянке в Петрозаводске

13:00

Онлайн удобнее: «ТНС энерго Карелия» информирует о возможностях взаимодействия

12:56

Пьяный рецидивист украл рабочий телефон из магазина

12:50

В Волгоградской области жестоко убили судью родом из Карелии

12:30

Профессор ПетрГУ удостоен ордена Почёта за выдающийся вклад в развитие науки

12:10

Трактористка из Карелии Ирина Косякина стала «Королевой плуга» на чемпионате России по пахоте

11:50

При пожаре в Пряжинском районе погибла собака

11:25

Летом Сортавальская больница приняла 250 иногородних пациентов

11:10

В Петрозаводске произошло 35 ДТП с участием пешеходов

10:55

Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Беломорске.

10:43

Карелия получит 5,2 млрд на расселение аварийного жилья

10:40

В Калевальском районе выбрали нового главу администрации

10:30

Новые открытия российских ученых позволяют дополнить «Повесть временных лет»

10:10

Порядка 4 тысяч тонн отсева потребовалось для тушения пожара на полигоне ТБО в Медвежьегорском районе

09:50

В Карелии начали готовить к ремонту дорогу, которую не обновляли 30 лет

09:25

В Петрозаводске запустили новый автобусный маршрут №18

09:00

Проверка выявила нарушения в организации работы карельских лесных пожарных

08:30

Учёные возобновили исследования уникального лесного массива на севере Карелии

08:00

Карелия признана лучшим местом для сбора грибов в России

07:40

В Карелии резко подешевели овощи

07:20

На юге Карелии простились с погибшим на СВО земляком

07:00

«Осень пойдет в наступление»: синоптики рассказали, какая погода ждёт Карелию через неделю

06:40

Врач раскрыла миф о «правиле трех секунд»

00:10

Россия уступила Казахстану по ВВП на душу населения

22:00

Российские автомобили собрались производить в Киргизии

20:30

Мотоцикл разбился в аварии возле Петрозаводска

20:10

В Карелии поисковики подняли останки 130 бойцов Красной армии

18:00

В центре Петрозаводска временно ограничат движение

17:30

Ясное небо и до +26 °C ожидается в Карелии 15 августа

17:00

Почти на 12 млн рублей пополнился бюджет Петрозаводска благодаря туристическому налогу

16:50

Автомобиль перевернулся после жесткого столкновения в Петрозаводске

16:30

24 тысячи нетрудоспособных жителей Карелии автоматически получили доплату на уход

16:10

В Карелии потушены все лесные пожары

15:50

Строительство престижного дома «Аристократ» завершается в центре Петрозаводска

15:41

Начальника спасательной службы в Карелии оштрафовали за незаконный прием на работу экс-полицейского

15:25

Карелия получит дополнительную финансовую поддержку от Минфина России

15:00

Бастрыкин поручил разобраться, почему в Сегеже семью не переселили из аварийного дома

14:45

В центре Петрозаводска подростки взломали и подожгли «Жигули»

14:20

«Ударил и понял, что она не дышит»: житель Карелии показал, как убил возлюбленную

14:00

В Карелии выставили на торги летное поле

13:35

Карьер «Шокшинский кварцит» соответствует требованиям экологического законодательства — показали результаты регулярных независимых исследований

13:26

В Петрозаводске запустят новый троллейбусный маршрут

13:15

В аварии в Петрозаводске пострадал водитель самоката

13:00

В Петрозаводске и Кеми простятся с убитым на улице музыкантом

12:40

Пулемет Дегтярева за 50 тысяч: петрозаводчане попались на продаже раритета

12:20

В гаражном кооперативе в Ленинградской области нашли тела трех мужчин

11:50

В Петрозаводске сбили 70-летнего пенсионера

11:30

В Карелии за сутки произошло шесть пожаров

11:15

Продвижение ресурсов: SEO компания поможет

11:09

Новый пешеходный бульвар появится в Петрозаводске

11:05

В Петрозаводске прошла противоаварийная тренировка коммунальных служб

11:00

В Карелии выпал первый снег

10:50

Названы основные признаки повышенного холестерина

10:30

Мошенникам не удалось украсть у пенсионерки более 5 миллионов рублей

10:15

В Петрозаводске бассейн «Акватика» возобновил работу после аварии

09:50

В Петрозаводске ушла из жизни известный врач и преподаватель

09:25

Билайн запустил «план б. – kids»: безопасную платформу с нейросетями и игровой валютой для детей

09:25

В карельском поселке сгорел деревянный дом

09:00

В Карелии два человека утонули при странных обстоятельствах

08:40

«Я опечален этим видом»: известный фотограф высказался по поводу неудачного расположения ларьков на Онежской набережной

08:20

Крупная собака без намордника напала на жительницу Петрозаводска

08:00

Петрозаводчан приглашают посетить танцевальную зарядку на Онежской набережной

07:40

В столице Карелии на месяц ограничат проезд по улице Калинина

07:20

Петрозаводскую бизнесвумен оштрафовали за торговлю ветпрепаратами без лицензии

07:00

Эксперты назвали самые массовые сферы труда в Карелии

06:40

На улице Машезерской в Петрозаводске горит жилой дом

00:10
С начала года туристический налог принес бюджету Карелии почти 31 миллион рублей
Сегодня 17:20 Общество
Собранные средства пойдут на благоустройство и развитие инфраструктуры.

фото: © Столица на Онего

За первые семь месяцев 2025 года туристический налог пополнил бюджеты муниципалитетов Карелии на 30,8 миллиона рублей. Об этом сообщил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович на своей странице «ВКонтакте».

По данным Минфина Карелии, доходы Петрозаводска за счет налога выросли на 11,7 млн рублей, бюджет города Сортавала пополнился на 7,7 млн рублей, а Кондопоги — на 5,3 млн рублей.

— Эти средства — важное подспорье для муниципалитетов. По решению местных властей дополнительные доходы можно направить на благоустройство, наведение порядка, развитие инфраструктуры и другие цели, — отметил Шандалович.

Шандалович убежден, что в сборе турналога заинтересованы не только простые жители республики, но и сами предприниматели.

— Это двусторонний процесс: республика поддерживает бизнес, а предприниматели выходят из тени, включаясь в реестр средств размещения, — подчеркнул Шандалович. Депутаты продолжат контролировать целевое использование этих средств.

Напомним, с 1 января 2025 года в Карелии действует туристический налог в размере 1% от стоимости проживания (минимум 100 рублей в сутки).

