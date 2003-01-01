С начала года туристический налог принес бюджету Карелии почти 31 миллион рублей

Собранные средства пойдут на благоустройство и развитие инфраструктуры.

За первые семь месяцев 2025 года туристический налог пополнил бюджеты муниципалитетов Карелии на 30,8 миллиона рублей. Об этом сообщил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович на своей странице «ВКонтакте».

По данным Минфина Карелии, доходы Петрозаводска за счет налога выросли на 11,7 млн рублей, бюджет города Сортавала пополнился на 7,7 млн рублей, а Кондопоги — на 5,3 млн рублей.

— Эти средства — важное подспорье для муниципалитетов. По решению местных властей дополнительные доходы можно направить на благоустройство, наведение порядка, развитие инфраструктуры и другие цели, — отметил Шандалович.

Шандалович убежден, что в сборе турналога заинтересованы не только простые жители республики, но и сами предприниматели.

— Это двусторонний процесс: республика поддерживает бизнес, а предприниматели выходят из тени, включаясь в реестр средств размещения, — подчеркнул Шандалович. Депутаты продолжат контролировать целевое использование этих средств.

Напомним, с 1 января 2025 года в Карелии действует туристический налог в размере 1% от стоимости проживания (минимум 100 рублей в сутки).