Туристка из Апатитов попалась на краже в Карелии

Жительница Апатитов, проезжая через Карелию, совершила кражу телефона также у гости республики. Ранее у женщины проблем с законом не было.

В полицию Беломорска поступило заявление от жительницы одного из северных регионов страны. На автозаправке она забыла сумку, внутри которой находился телефон.

Оперативники установили обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что 43-летняя жительница города Апатиты увидела в туалете на автозаправке чужую сумку. Она забрала ее себе, затем спрятала в машине. С похищенным женщина отправилась на юг.

— На территории Пряжинского района автомобиль остановили и осмотрели сотрудники Госавтоинспекции, которым к тому моменту уже сообщили о преступлении. В салоне они обнаружили телефон потерпевшей, — рассказали в МВД Карелии.

Подозреваемая, у которой ранее проблем с законом не возникало, сначала попыталась объяснить сотрудникам полиции, будто сумку в туалете оставили мошенники. Однако затем она призналась, что попросту захотела завладеть чужим телефоном — не думала, что его будут искать.

Женщина призналась в краже, раскаялась в содеянном и обязалась возместить ущерб, оцениваемый в 26 600 рублей. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.