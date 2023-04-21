Туристка из Петербурга на отдыхе в Карелии отдала мошенникам 250 тысяч рублей

Полиция Приладожья проводит проверку по заявлению о мошенничестве от 66-летней гостьи республики, сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась 66-летняя жительница Санкт-Петербурга, отдыхавшая на юге Карелии, в Лахденпохском районе. Она заявила о мошенничестве.



Женщине поступил звонок от неизвестного абонента. При этом в мессенджере высветился логотип банка, в котором у жительницы Северной столицы хранятся сбережения.



Звонивший представился банковским служащим и сказал, что кто-то пытается списать деньги со счета пенсионерки.



Петербурженка сообщила, что таких операций не совершает. Тогда ей предложили установить программу, которая защитит от мошенников.



Приложение предоставляло аферистам доступ к смартфону женщины. После ее убедили поставить звонок на громкую связь и перевернуть телефон экраном вниз. Как раз в это время мошенники перевели накопления туристки.



Позже она заподозрила неладное и перезвонила в банк. Настоящие сотрудники сообщили ей, что так действуют мошенники, и заблокировали счета женщины.



Путешественница лишилась 250 тысяч рублей. В полиции проводится проверка.