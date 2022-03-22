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Туристка из Петрозаводска с двумя детьми застряла на месяц в Египте

Новости. Общество
15:05, 22 Марта 2022
фото: © PxHere

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Семья петрозаводчан, отправившаяся по турпутевке в Хургаду 25 февраля, не может вылететь из Египта из-за отмены рейсов.

Семья из столицы Карелии, отправившаяся в Хургаду 25 февраля, не смогла вылететь обратно 6 марта. Рейс «Уральских авиалиний» был отменен. С тех пор каждые два дня туроператор высылает петрозаводчанам новую дату вылета. Туристы собираются домой, но рейс отменяется. Так, семья из Петрозаводска должна была вылететь 21 марта, сейчас им обещают рейс 23 марта. Об этом «Столице на Онего» рассказала застрявшая в Египте туристка.

«Наш с мужем и детьми отпуск начался с неприятностей. Наши три чемодана потеряли. Только вчера, практически спустя месяц, мне сказали, что багаж лежит в аэропорту в Хургаде с 1 марта, и попросили заплатить 1800 фунтов за хранение чемоданов. Хотя мы звонили в аэропорт постоянно. Обращались к гиду, а нам говорили, что чемоданов нет и уже не будет, ищите в Москве. Вещи пришлось покупать на месте», — поделилась петрозаводчанка.

С 6 марта неприятности для туристов из столицы Карелии продолжились. Начались проблемы с отменой рейса. Семью переселили в другой отель, чуть похуже первого, но тоже неплохой.

«Мы находимся в отеле Alf Leila Wa Leila (пик Альбатрос). Его продлевают бесплатно. И таких как мы, застрявших отпуске россиян, здесь сейчас много. У моего мужа начались проблемы на работе, и он уехал своим ходом. За билет он заплатил 100 тысяч рублей. Пару раз и ему отменяли рейс. Но с третьей попытки все получилось. Он улетел 17 марта. Но не все могут купить билет за 100-200 тысяч рублей», — рассказала туристка из столицы Карелии.

По словам петрозаводчанки, нервы у российских туристов уже начинают сдавать.  У людей закончились деньги и лекарства. Они не могут купить доллары и воспользоваться своими банковскими картами.

«В основном все хотят домой. Но есть и те, кто рад бесплатно жить в отеле. Таких здесь единицы», — сказала петрозаводчанка.

Ранее в Росавиации авиакомпаниям рекомендовали остановить полеты за границу и из-за границы. Это связано с решением Евросоюза закрыть небо для России с 27 февраля из-за спецоперации РФ на Украине.

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