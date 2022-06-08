Туристка погибла после нападения акулы на курорте в Египте

На египетском курорте Хургада после нападения акулы погибла туристка из Австрии.
Акула укусила туристку в море на египетском курорте Хургада, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России.
"Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахл-Хашиш, акула откусила ей руку и ногу. Женщина не является гражданкой России", — сказали в дипмиссии.
Позже источник сообщил, что женщина скончалась от ранений.
Пострадавшая — жительница Австрии. В связи с инцидентом на три дня с пятницы запрещены купание, дайвинг, снорклинг и рыбалка от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй.
Комментарием египетских властей РИА Новости не располагает.
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