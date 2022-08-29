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Туристку из Москвы в Карелии укусил комар, и она заразилась лихорадкой Западного Нила

Новости. Общество
17:23, 07 Сентября 2022
фото: © Gerhard Zwerger-Schoner / imagebroker.com / Global Look Press

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Беременная женщина из Москвы, гостившая в Карелии, после возвращения домой попала в больницу с экзотическим заболеванием, и врачи думают, что она заразилась во время поездки.

Об этой истории рассказал официальной сайт Инфекционной клинической больницы № 2 Департамента здравоохранения Москвы, где лечилась пациентка.

«Часто ли мы обращаем внимание на комариные укусы? Они могут пройти бесследно, а могут стать причиной редкого заболевания… Девушка и подумать не могла, что с отдыха в живописной Карелии привезет с собой домой именно такой «сувенир», — сообщили в больнице.

Поначалу заболевание у Анастасии протекало как ОРВИ — отмечалась температура и слабость. Спустя несколько дней девушке стало хуже, она почувствовала сильную головную боль, с которой не справлялось ни одно обезболивающее; заметила высыпания на руках, ногах, в области спины и лица. После начала лечения ей был поставлен диагноз серозный менингит, вызванный вирусом лихорадки Западного Нила. Это заболевание особенно опасно для беременных.

Врачи назначили пациентке лечение, и уже через несколько дней девушка почувствовала себя лучше.

«Благодаря опыту, профессионализму врачей, их тщательному подходу к диагностическому поиску ей удалось избежать серьезных последствий для своего здоровья и здоровья малыша», — добавили в лечебном учреждении.

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