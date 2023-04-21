Туристов на севере Карелии призвали быть внимательными из-за рыси (ВИДЕО)

В национальном парке Паанаярви дикий зверь выходит к людям.
В официальной группе национального парка Паанаярви на севере Карелии было опубликовано видео рыси, выходящей к людям.
«Будьте, пожалуйста, внимательны на дорогах парка. Вы можете встретить вот такую красавицу рысь», — говорится в сообщении паблика национального парка.
Ранее, в среду, 14 июня, сохатый неожиданно выскочил на проезжую часть трассы «Кола» в Сегежском районе Карелии, поразив автомобилистов своей «грациозностью».
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