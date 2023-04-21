Туристов на севере Карелии призвали быть внимательными из-за рыси (ВИДЕО)

В национальном парке Паанаярви дикий зверь выходит к людям.

В официальной группе национального парка Паанаярви на севере Карелии было опубликовано видео рыси, выходящей к людям.

«Будьте, пожалуйста, внимательны на дорогах парка. Вы можете встретить вот такую красавицу рысь», — говорится в сообщении паблика национального парка.

Ранее, в среду, 14 июня, сохатый неожиданно выскочил на проезжую часть трассы «Кола» в Сегежском районе Карелии, поразив автомобилистов своей «грациозностью».