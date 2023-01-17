Туристов приглашают посетить Карелию на поезде Деда Мороза

Компания РЖД организовала новый туристический маршрут «В Карелию на поезде Деда Мороза».

В пятницу, 27 января, стартует турмаршрут выходного дня «В Карелию на Поезде Деда Мороза».



Поезд №930 сообщением Москва-Сортавала-Москва будет отправляться с Ленинградского вокзала по пятницам вечером и возвращаться утром в понедельник.



В Сортавале он будет останавливаться на сутки, рассказал в своем телеграм-канале министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев.



По его словам, в программу входят прогулки по Сортавале; посещение экспозиции «Поезд Деда Мороза» на платформе «Морозная» (без дополнительной оплаты); поездка в горный парк «Рускеала» - в расписании предусмотрена стыковка с ретропоездом.