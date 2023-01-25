Глава республики рассчитывает, что гастрономический туризм станет одним из брендов Беломорского района.

Туристов в Карелию станут привлекать поморской кухней. Эта тема обсуждалась 6 февраля на совещании республиканского правительства, которое было посвящено социально-экономической ситуации в Беломорском районе.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, поморская кухня могла бы стать одним из брендов района вместе с петроглифами и золотным шитьем. "Она полезная, она особенная", - сказал Парфенчиков.

Однако, как было отмечено на совещании, в Беломорске сейчас нет даже городского ресторана. Весь общепит сконцентирован либо в придорожной инфраструктуре, либо в гостиничном бизнесе.