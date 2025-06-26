Туристские тропы пройдут по сельхозземлям и особо охраняемым территориям

Тропы для туристов разрешат обустраивать в лесах, на землях сельхозназначения и на особо охраняемых природных территориях.

Порядок создания и управления экотропами, которые войдут в Национальную систему туристских троп, планируют урегулировать с помощью изменения сразу нескольких федеральных законов. Маршруты, предназначенные для пеших, велосипедных, лыжных, конных прогулок, будут проходить и по землям сельхозназначения, и по особо охраняемым природным территориям (ООПТ). Для прохода по туристской тропе, созданной на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, размещения здесь системы навигации, уборки ее территории предлагается устанавливать публичный сервитут. Обустройство и содержание экотроп на лесных участках отнесут к рекреационной деятельности. Такой законопроект проходит в данный момент обсуждение в Госдуме и Совете Федерации.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользования на своем последнем заседании поддержал идею формирования Национальной системы туристских троп. Но сенаторы считают, что законопроект нуждается в доработке. Необходимо скорректировать нормы создания троп для туристов в лесах, чтобы оставить действующее регулирование без изменений.

«Дело в том, что Лесной кодекс предусматривает рекреационную деятельность в лесах как в рамках арендных отношений для бизнеса, так и в рамках постоянного бессрочного пользования для государственных и муниципальных учреждений. В действующем документе урегулированы все вопросы, в том числе строительства, реконструкции и эксплуатации объектов капстроительства для оказания услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха. Перечнем некапитальных строений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных, эксплуатационных и резервных лесов предусмотрены пешеходные дорожки, велодорожки, туристские тропы, экологические тропы. Единый реестр туристских троп нам нужен, но предлагаемые авторами законопроекта нормы по созданию таких маршрутов излишни. Документ нужно скорректировать», - отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Ранее сообщалось, на берегу Онежского озера в Сайнаволоке планируют благоустроить парк «Савин Наволок» с экотропами, спортивными и смотровыми площадками и мангальной зоной.