Туристские тропы в Карелии включат в единый реестр

В России хотят создать Национальную систему туристских троп.

Экотропы, которых во всех регионах России с каждым годом становится все больше, наделят правовым статусом. Туристские тропы объединят в Национальную систему, прописав порядок создания и управления такими маршрутами. Законопроект о формировании единого реестра туристских троп поступил на рассмотрение в Госдуму.

Авторы законодательной инициативы предлагают определить тропу в качестве туристского ресурса, предназначенного для пешего, велосипедного, лыжного, конного или иного немеханического способа передвижения. Данные маршруты должны быть обустроены системой навигации и ориентирования, здесь могут размещаться элементы благоустройства, некапитальные строения. Все эти работы будут осуществляется на основании утвержденного паспорта туристской тропы.

Как отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев, в Единый реестр туристских троп попадут данные с наименованием маршрута, описанием его местоположения, протяженности, ценности для лечебно-оздоровительных, рекреационных, физкультурно-спортивных, познавательных или иных целей. Там будут отражены все технические характеристики тропы, включая сложность, сезонность, опасные участки, рекомендации по их прохождению.

«Сегодня туристам в Карелии предлагают различные маршруты, позволяющие ближе познакомиться с природой республики. К сожалению, многие созданные в регионе туристские тропы не обустроены необходимой инфраструктурой. Некоторые из них даже не безопасны. Без должного уровня контроля со стороны организаторов маршрутов несчастных случаев не избежать. К сожалению, в Карелии регистрировались происшествия на экотропах. Несколько лет назад трагедия произошла на экотропе в заповеднике «Кивач», когда турист упал в водопад. Новый законопроект нацелен на повышение безопасности и развитие инфраструктуры туристских троп», — считает парламентарий.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.