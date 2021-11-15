Туристы хотят показать детям Карелию на Новый год

Республика вошла в топ-10 самых желанных направлений празднования Нового года с детьми.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей соцсетей и выяснил, куда куда можно поехать с ребёнком на Новый год в России, чтобы каникулы удались на славу. Опрос был приурочен к 20 ноября — в этот день в мире отмечают День Ребенка.

Почти треть опрошенных — 32% — хотят свозить детей в Великий Устюг, главную резиденцию Деда Мороза. На втором месте — Санкт-Петербург. Туда готовы поехать пятая часть респондентов — 20%. На третьем месте оказались Сочи.

Карелия также вошла в этот рейтинг. Провести каникулы с детьми в республике готовы 9% опрошенных.

Десять самых желанных направлений празднования Нового года с детьми:

Великий Устюг, 32%

Санкт-Петербург, 20%

Сочи, 13%

Ялта, 11%

Карелия, 9%

Нижний Новгород, 7%

Москва, 4%

Кострома, 2%

Воронеж, 2%

Казань, 2%