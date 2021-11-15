Туристы хотят показать детям Карелию на Новый год

Республика вошла в топ-10 самых желанных направлений празднования Нового года с детьми.
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей соцсетей и выяснил, куда куда можно поехать с ребёнком на Новый год в России, чтобы каникулы удались на славу. Опрос был приурочен к 20 ноября — в этот день в мире отмечают День Ребенка.
Почти треть опрошенных — 32% — хотят свозить детей в Великий Устюг, главную резиденцию Деда Мороза. На втором месте — Санкт-Петербург. Туда готовы поехать пятая часть респондентов — 20%. На третьем месте оказались Сочи.
Карелия также вошла в этот рейтинг. Провести каникулы с детьми в республике готовы 9% опрошенных.
Десять самых желанных направлений празднования Нового года с детьми:
Великий Устюг, 32%
Санкт-Петербург, 20%
Сочи, 13%
Ялта, 11%
Карелия, 9%
Нижний Новгород, 7%
Москва, 4%
Кострома, 2%
Воронеж, 2%
Казань, 2%
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