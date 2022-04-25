Туристы из Карелии выбирают Ленобласть

Отдохнуть в Ленинградскую область чаще всего приезжают петербуржцы, москвичи и жители Карелии.

Об этом пишет Оnline47.ru со ссылкой на Северо-Западное региональное отделение Российского Союза Туристской Индустрии.

Самыми популярными направлениями Ленинградской области стали Выборг, Гатчина, Ивангород, северное побережье Финского залива и Шлиссельбург. Также людей привлекает близость Ленобласти к Санкт-Петербургу.

Из экологических маршрутов путешественники предпочитают «Гряду Вярямянселькую» в Приозерском районе, Линдуловскую рощу и Раковые озера в Выборгском районе. Отдых там выбирают как молодые люди, так и семьи с детьми.

Ранее сообщалось, поезд сообщением Москва–Петрозаводск–Сортавала–Выборг–Москва возобновляет курсирование.