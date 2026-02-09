Туристы из США стали чаще выбирать Карелию для отдыха

Консул России в Нью-Йорке рассказал, куда американские туристы предпочитают ездить чаще всего.
Карелия вошла в число российских регионов, пользующихся наибольшей популярностью среди туристов из США. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.
— Многие туристы остаются в полном восторге от нашей страны и людей после традиционного посещения Москвы и Санкт-Петербурга, особой популярностью пользуются города Золотого кольца, Сочи, озеро Байкал, Карелия, Кавказ, Алтай и Камчатка, — сказал он.
Марков также отметил, что народная дипломатия в совокупности с красотой и гостеприимством «действительно работают на закрепление положительного имиджа России в сердцах простых американцев».
Ранее мы писали, что Карелия вошла в топ-3 самых красивых мест для зимнего отдыха в России.