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Туристы массово меняют новогодние туры с Санкт-Петербурга на Карелию

Новости. Общество
15:42, 09 Декабря 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Ограничения на новогодние праздники, введенные в Санкт-Петербурге в связи с пандемией, привели к массовым аннуляциям туров в город.

Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, пишет ТАСС в среду.

"Ограничения привели к массовым аннуляциям туров в Санкт-Петербург. Для турбизнеса это серьезный удар. Многие туристы планировали посетить этот город", - сказал он.

Игнатьев отметил, что туристы сейчас перебронируют туры на Карелию, Ленинградскую область и Калининград. "Большинство турфирм возвращает стоимость поездки или делает перебронирование", - добавил он.

В Санкт-Петербурге введены ограничения, согласно которым с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января общепит будет принимать посетителей с 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос. С 30 декабря по 10 января закрыт доступ посетителей в музеи, на выставки и концерты, приостанавливается перевозка пассажиров автобусами по турмаршрутам.

Ранее власти Петербурга попросили туристов не приезжать к ним на Новый год.

Напомним, еще в ноябре туристы забронировали почти все места на турбазах Карелии на новогодние праздники.

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Комментарии

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zanoza
2020-12-09 17:17:53
Господа, к нам едет третья волна вместе с многочисленными туристами.
бюджет
2020-12-09 17:02:55
Летом достали, а теперь еще зимой! В медицине полный бардак, а еще ..........
Негодяй
2020-12-09 16:50:13
Константин Игоревич, вы где? Вы весной так требовали все закрыть, на начале второй волны втирали мне про самоизоляцию, а недавно говорили, что самое правильное слушать и поддерживать руководство. Руководство молчит и вы не знаете, что поддерживать?
Zim
2020-12-09 16:35:00
Прочему к нас губернатор не принимает такое же решение?
Изя
2020-12-09 16:25:48
Беда в Карелии . Власть совершенно невменяема , своих жителей-стариков загнобить , а приезжих из региона с запредельной заболеваемостью ковидом запустить :)
АК
2020-12-09 16:15:50
Зато приказы врачам негласные: ковид не ставить даже при потере обоняния, только ОРВИ.
Горожанин
2020-12-09 16:14:37
Какой туризм в такой ситуации? Прикрыть все до улучшения!
Mike
2020-12-09 15:58:27
Хорошее решение! У нас своей заразы мало! Карелия сейчас впереди всех регионов по заболеваемости. Оно нам надо? Ау, губернатор, Минздрав, вы что не знаете, что делать при такой ситуации, когда у нас зашкаливает заболеваемость коронавирусом? Где указы? Где приказы? Или язык уже в другое место ушел?
Врунов
2020-12-09 15:58:11
Так местов же нет . Сами недавно хвалились. Значит будут уплотнять и подселять.
Гость
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