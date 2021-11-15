Туристы на САПах катаются по подмерзающему озеру в Карелии

Спасательные посты в Ладожских шхерах в Карелии переведены в режим повышенной готовности из-за бесстрашных туристов.

Как признаются спасатели Ладожского поисково-спасательного отряда, сейчас для них наступило самое тяжелое время года. Вода на Ладоге замерзает местами, толщина льда составляет не более 3 см. Через такую преграду на лодке ПВХ уже не пробиться, и на льду находиться при этом небезопасно.

«И остается нам только смотреть, как туристы на САПах отрезаны от материка ледяным покровом, а железный катер спущенный на лёд утром, так и не вернулся пока к вечеру... Спасательные посты переведены в повышенную готовность», - пишут в официальном паблике отряда.

Ранее сообщалось, рыбак провалился под лед на Ладоге в Карелии.