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Туристы на САПах катаются по подмерзающему озеру в Карелии

Новости. Общество
19:15, 28 Ноября 2021

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Спасательные посты в Ладожских шхерах в Карелии переведены в режим повышенной готовности из-за бесстрашных туристов.

Как признаются спасатели Ладожского поисково-спасательного отряда, сейчас для них наступило самое тяжелое время года. Вода на Ладоге замерзает местами, толщина льда составляет не более 3 см. Через такую преграду на лодке ПВХ уже не пробиться, и на льду находиться при этом небезопасно.

«И остается нам только смотреть, как туристы на САПах отрезаны от материка ледяным покровом, а железный катер спущенный на лёд утром, так и не вернулся пока к вечеру... Спасательные посты переведены в повышенную готовность», - пишут в официальном паблике отряда.

Ранее сообщалось, рыбак провалился под лед на Ладоге в Карелии.

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