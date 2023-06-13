Туристы паркуются в деревне Киндасово в Карелии прямо на газонах

Жители самой веселой деревни Карелии недовольны наплывом туристов, портящих газоны.

С наступлением туристического сезона Киндасово вновь наводнили туристы. Они по-прежнему ходят под окнами местных жителей, автобусы и автомобили паркуют на газонах. Хотя ранее предприниматели обещали сделать новую прогулочную тропу, не беспокоя местных жителей, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Что об этом думают жители Киндасово, читайте здесь.