Туристы, покупающие молоко в магазинах Карелии, влияют на развитие отрасли

Спрос на молочную продукцию в Карелии вырос благодаря увеличению потока туристов.

Об этом сообщил глава министерства Владимир Лабинов в интервью специализированному изданию The DairyNews.

По его словам, в отрасли не ощущается снижения покупательской активности.

«Тезис о снижении покупательской активности в Карелии подтвердить не могу, снижения у нас нет. И это я объясняю тем, что в республике растет туризм. Количество туристов, посещающих Карелию, постоянно увеличивается, что обеспечивает рост продаж, в том числе молочной продукции. Отдельно сегментировать долю потребления местными жителями и туристами я, к сожалению, не могу», — сказал министр.