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Туристы при возвращении из Финляндии сталкиваются с запретами и неожиданными вопросами на границе

Новости. Общество
22:00, 20 Июля 2022
фото: © Максим Исаев / ТАСС

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Туристы из России, побывавшие в Финляндии после отмены ограничений, столкнулись с проблемами при вывозе в РФ товаров личного пользования.

Об этом путешественники рассказали РИА Новости.

«Нас заранее предупредили ехать в Финляндию только с наличными евро. Мы были готовы, что карточки не работают. Однако не смогли вывезти из Финляндии, например, моторное масло для личного автомобиля и краску. Таможенники пункта пропуска Ваалимаа сослались на санкции Евросоюза. И масло, и краску пришлось вернуть в магазин, благо он здесь же — приграничный», — заявила собеседница агентства Елена Сиротенко.

Как отметили в таможне Финляндии, из-за санкций, введенных Евросоюзом против России, появилось множество ограничений как на ввоз товаров из России, так и вывоз из Евросоюза, информация есть на русском языке на сайте таможни Финляндии. Так, максимальная сумма товаров, подлежащих вывозу из ЕС, не должна превышать 300 евро.

Другая собеседница РИА Новости рассказала об особых вопросах о валюте непосредственно на границе.

«Мы пересекали границу в субботу через пункт пропуска Нуйямаа в сторону Финляндии. Таможня попросила нас предъявить наличную валюту. Её пересчитали. У подруги налички не было, была банковская карта. Долго изучали карту, сверили, к какой стране относится банк, её выпустивший, сверили ФИО на карте и пропустили», — сообщила Наталья Абрамова.

Россияне, получившие финскую туристическую визу этим летом, также отмечают, что это визы однократного въезда сроком только на 10 дней независимо от наличия предыдущих шенгенских виз, в том числе финских.

Как рассказали РИА Новости в автобусных компаниях, работающих между Финляндией и Россией, спрос на перевозки с открытием границы для туризма увеличился.

«Рейсы загружены полностью. Примерно 40% пассажиров добирается до столичного региона Финляндии, 30% выходит по пути следования в Финляндии, 30% едут в аэропорт Хельсинки», — отметил агентству представитель автобусной компании Ecolines.

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