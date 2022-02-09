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Туристы с детьми выбирают Карелию для отдыха летом

Новости. Общество
09:08, 11 Февраля 2022
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

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Карелия вошла в десятку популярных направлений, где туристы планируют отдохнуть вместе с детьми летом 2022 года.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru просил пользователей социальных сетей и выявил, где можно красиво отдохнуть летом с детьми в России не хуже, чем за границей.

По данным сервиса, 59% туристов считают курорты Крыма самыми лучшими для отдыха с детьми летом. Главные детские курорты — Евпатория и Феодосия. Сервис и инфраструктура здесь, конечно, не такие, как на европейских курортах, это как «два разных мира», отмечают российские путешественники. Если нужен отличный сервис и бюджет на отдых не ограничен, то туристы рекомендуют выбрать Ялту и Сочи. Здесь вы найдёте много хороших комфортабельных отелей и ресторанов.

За курорты Краснодарского края проголосовало 25% россиян. «Бронзу» в опросе самых красивых мест для отдыха с детьми получило озеро Байкал, набрав 4% голосов.

Карелия заняла шестое место рейтинга (2,7% голосов), уступив Калининградской области и озеру Селигер.

В топ-10 вошли также озеро Банное (Яктыку́ль) в Башкирии, Алтайский край, курорты Кавказских Минеральных Вод и Ленинградская область.

Ранее сообщалось, Петрозаводск вошел в топ-5 городов для путешествия с животными.

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