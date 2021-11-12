Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

Туристы со всей России мечтают встретить Новый год в Петрозаводске

Новости. Общество
10:18, 22 Ноября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Столица Карелии попала в топ-10 популярнейших городов для поездки на Новый год.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать на Новый год в России.

Петрозаводск вошел в число 10 популярнейших городов, несмотря на достаточно высокую цену за аренду жилья — по этому показателю столица Карелии уступает лишь городам Углич и Суздаль.

Самыми популярными направлениями стали Сочи и Ялта. Кроме того, в топ-10 вошли Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг, Осташков и Калининград.

Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.

Десять популярных городов для путешествий на Новый год 2022:

Ялта — 1438 руб. / 6 ночей

Сочи — 1080 руб. / 6 ночей

Санкт-Петербург — 1390 руб. / 4,5 ночи

Казань — 1024 руб. / 4 ночи

Великий Устюг — 1346 руб. / 3 ночи

Осташков — 1307 руб. / 4 ночи

Суздаль — 2395 руб. / 4 ночи

Петрозаводск — 1515 руб. / 4 ночи

Калининград — 1272 руб. / 5 ночей

Углич — 6388 руб. / 4 ночи

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Диана
2021-11-22 10:46:33
Даёшь пятую волну! Потом шестую!
От привитых ещё больше заразы идёт,как теперь выясняется!?
Если нет медицины нормальной , надо закрывать города для въезда, а нынче :

изменить ничего нельзя, страна дураков,
АК
2021-11-22 10:35:40
"«На малом огне»: Глава Минздрава Карелии предупредил о пятой волне коронавируса и ее жертвах"
"Туристы со всей России мечтают встретить Новый год в Петрозаводске"

Но виноваты - непривитые.
User
2021-11-22 10:29:24
Поэтому упал спрос на услуги РЖД? Нда...
кир
2021-11-22 10:45:20
User, главное, на сторожа спрос не упал. Не отвлекайся, а то уволят. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
15.11.2021, 16:20
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот»

Аналитика

Сегодня 10:18
Обществоведение
Современная классика: что будут строить на главной площади Петрозаводска 1
Гостиничный комплекс, который собираются строить на площади Кирова, должен стать украшением города и вернуть площади ту атмосферу, которую умели создавать архитекторы прошлого. 
Как вырастет налог на недвижимость для населения и бизнеса в Карелии 1
19.11.2021 15:46
Квартирный вопрос в деле Боднарчука 15
19.11.2021 15:19
«Малиновый пиджак» для первобытного вождя 2
18.11.2021 14:38
Сколько стоит охрана власти 5
17.11.2021 15:30
Вся аналитика

Чтиво

19.11.2021 10:30
Кофе со сливками
Тайна ванной комнаты 3
Через ванную комнату Анастасии Мочаловой за год прошло около сотни котят: найденные на улице, после передержки они нашли свой дом, семью и любовь.
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 21
08.11.2021 12:20
Использование бра в интерьере: преимущества и недостатки осветительных приборов
08.11.2021 12:10
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»