"Туристы со всей России мечтают встретить Новый год в Петрозаводске"

Столица Карелии попала в топ-10 популярнейших городов для поездки на Новый год.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать на Новый год в России.

Петрозаводск вошел в число 10 популярнейших городов, несмотря на достаточно высокую цену за аренду жилья — по этому показателю столица Карелии уступает лишь городам Углич и Суздаль.

Самыми популярными направлениями стали Сочи и Ялта. Кроме того, в топ-10 вошли Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг, Осташков и Калининград.

Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.

Десять популярных городов для путешествий на Новый год 2022:

Ялта — 1438 руб. / 6 ночей

Сочи — 1080 руб. / 6 ночей

Санкт-Петербург — 1390 руб. / 4,5 ночи

Казань — 1024 руб. / 4 ночи

Великий Устюг — 1346 руб. / 3 ночи

Осташков — 1307 руб. / 4 ночи

Суздаль — 2395 руб. / 4 ночи

Петрозаводск — 1515 руб. / 4 ночи

Калининград — 1272 руб. / 5 ночей

Углич — 6388 руб. / 4 ночи