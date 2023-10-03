Туристы в Карелии пройдут путем миссионеров

В республике откроется новый всесезонный маршрут «Святые покровители Арктики».

Всесезонный туристский маршрут «Святые покровители Арктики» запустят из Петербурга через Ленинградскую область в Карелию, сообщает пресс-служба городской администрации во вторник. Об этом пишет «Интерфакс».

«Его основой станет посещение православных святынь, исторически и тематически связанных с регионами Арктической зоны РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, особый акцент будет сделан на рассказах о миссионерах, имеющих отношение к Петербургу и северным территориям.

Предполагается, что путешествие будет начинаться с посещения Санкт-Петербургского подворья Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, затем маршрут проляжет на остров Котлин и в Кронштадтский морской собор, после — Николо-Богоявленский собор.

В Ленинградской области планируется остановка в Свято-Троицком Александра Свирского мужском монастыре.

В Карелии туристы должны будут посетить Петрозаводск, Сортавалу, деревни Рауталахти и Толвуя, где смогут увидеть комплекс «Северная Фиваида» на берегу Ладожского озера, реплики северных храмов, познакомиться с историей жизни одного из основателей Соловецкого монастыря Зосимы Соловецкого.

В зависимости от погоды финальной точкой маршрута может быть музей-заповедник Кижи или Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь.

Маршрут разработан с участием комитета по делам Арктики и Русского географического общества.