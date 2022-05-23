Туристы выбирают три озера в Карелии для отдыха летом

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, на каких реках и озерах России они будут отдыхать этим летом.

Онежское, Ладожское озера и Выгозеро вошли в топ-10 популярных направлений на отдыха этим летом.

По данным Tvil.ru, больше всего опрошенных туристов планируют провести летние отпуска на Волге — 32%. На берегу Волги расположились Тверь, Ржев, Дубна, Углич, Плёс, Болгар, Тольятти, Самара, Сызрань, Саратов, Камышин, Астрахань и другие города. На втором месте — Онежское озеро в Карелии, 13%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных пресноводных водоёмов на лето 2022 получило озеро Байкал — 12%. На четвертом месте расположилось Ладожское озеро, за которое проголосовали 8% опрошенных. Замыкает пятерку река Кама.

В топ-10 вошли также реки Дон и Енисей, озера Ильмень и Выгозеро, река Обь.

Ранее сообщалось, туристы готовы отдать за ночь в гостинице в Карелии 12 тысяч рублей.