890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Число заразившихся коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 268 1
Сегодня 08:57
Предприниматель с молочной лавкой на колесах нелегально торгует в Петрозаводске 19
15.11.2020 12:43
В построенном на месте рынка ФОКе в Петрозаводске торгуют пиццей и пивом (ФОТОФАКТ) 12
Сегодня 07:25
Коронавирус унес еще две жизни в Карелии
Сегодня 08:58
Глава Карелии ввел новые ограничения для магазинов из-за коронавируса 19
15.11.2020 17:28
Число жертв смертельного ДТП на трассе в Карелии увеличилось до двух 1
Сегодня 09:32

Туристы забронировали почти все места на турбазах Карелии на новогодние праздники (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:52, 16 Ноября 2020
фото: © кадр из видео
Загрузка...

В республике раскуплены практически все новогодние туры.

Как рассказал генеральный директор "Karjala Park" Дмитрий Кузнецов в интервью журналистам ГТРК "Карелия", этот сезон продолжает удивлять.

"Этот сезон был плотный.  Лето и осень небывалое количество посетителей. Люди ехали валом. Свободных мест не было. Октябрь был битком забит, с чем мы раньше не встречались. Сейчас были школьные каникулы. Соответственно, у нас тоже было плотно. И только в середине ноября посещаемость пошла на спад", – отметил Дмитрий Кузнецов.

Но это будет небольшая передышка перед следующим забегом – новогодними праздниками. Согласно данным Ростуризма, Карелия вошла в топ популярных зимних направлений. Подтверждает это высокий спрос на туры.

"Новогодние праздники уже были проданы в конце августа-начале сентября. На сегодняшний день на новогодние праздники и ближайшие к ним дни проживания нет. Активно бронируются и новогодние программы", – рассказал гендиректор "Karjala Park".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-11-16 11:36:57
Надо бы ,для сохранения "репутации" ..перевести вышки и колючку ,с бутафорского лагеря , по турбазам и постреливать с вышек ,для полноты восприятия ..))
Leopol'd
2020-11-16 11:11:59
Странно!
То название марки авто или заведения, где произошло ЧП скрывают. Дабы случайно копеечку не упустить за рекламу. А тут рекламную статью без пометки "на правах рекламы" тиснули.
Или это личная просьба Зубарева?
User
2020-11-16 11:09:31
Своих ковидных, видимо, мало, надо еще столичных завезти, чтобы они в нечётные дни по чётным часам посещали бутафорский концлагерь, организованный в соответствие с крайними противовирусными распоряжениями. Маразм не знает границ!
однозначно
2020-11-16 11:06:07
Брехня. "Почти все" означает скрытую рекламу и не более того. Его ждет участь трактирщика из Санчеса. Вирус сам отрегулирует рынок. Впрочем, он всего лишь администратор. Хозяева в москве.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
13.11.2020, 19:54
Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк

Аналитика

13.11.2020 13:00
Капитал
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Почему все больше покупателей выбирают квартиры с отделкой "под ключ", рассказали в компании "Баренц Групп".
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
13.11.2020 12:40
Когда лениться не грех
13.11.2020 12:30
"Карельский язык – наше общее наследство" 6
12.11.2020 09:18
"Зачистка перед выборами" 2
10.11.2020 15:37
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»