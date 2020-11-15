Туристы забронировали почти все места на турбазах Карелии на новогодние праздники (ВИДЕО)

В республике раскуплены практически все новогодние туры.

Как рассказал генеральный директор "Karjala Park" Дмитрий Кузнецов в интервью журналистам ГТРК "Карелия", этот сезон продолжает удивлять.

"Этот сезон был плотный. Лето и осень небывалое количество посетителей. Люди ехали валом. Свободных мест не было. Октябрь был битком забит, с чем мы раньше не встречались. Сейчас были школьные каникулы. Соответственно, у нас тоже было плотно. И только в середине ноября посещаемость пошла на спад", – отметил Дмитрий Кузнецов.

Но это будет небольшая передышка перед следующим забегом – новогодними праздниками. Согласно данным Ростуризма, Карелия вошла в топ популярных зимних направлений. Подтверждает это высокий спрос на туры.

"Новогодние праздники уже были проданы в конце августа-начале сентября. На сегодняшний день на новогодние праздники и ближайшие к ним дни проживания нет. Активно бронируются и новогодние программы", – рассказал гендиректор "Karjala Park".