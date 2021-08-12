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Туристы загадили берег озера в Карелии и уехали (ФОТО)

Новости. От читателей
14:40, 16 Августа 2021

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Жители села в Карелии пожаловались на туристов, которые отдыхали на берегу озера все лето, а потом уехали, оставив мусор.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница села Видлица Олонецкого района Карелии, которая рассказал, что берег Ладожского озера, где они обычно отдыхают, усеян мусором, который забыли забрать туристы.

«В выходные дни решили прогуляться по пляжу на берегу Ладоги в районе села Видлица. Эти места очень популярны у туристов — тех, кто любит пожить на берегу в палатках. В некоторые летние дни на пляже не было свободных мест, все заставлено машинами и палатками. Сегодня в связи с непогодой туристов практически нет. Зато берега усеяны мусором, который, к сожалению, за собой любители пляжного отдыха не увезли», — написала жительница Карелии в комментарии к фото.

Такая же ситуация, по словам автора обращения, и на берегу Светлого озера в Питкярантском районе.

Как рассказала жительница села, самое обидное, что мусорные контейнеры стоят вдоль дороги и в Видлице, и в Ильинском: надо просто забрать свой мусор и довезти пару километров до деревни.

"А берег озера Светлое каждый год убирали ученики и учителя местной школы. Теперь школу закрыли, убирать мусор некому - если только найдутся неравнодушные люди", - объяснила жительница Краелии.

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Комментарии

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asusls
2021-08-16 16:30:43
Это люди вообще?
David.
2021-08-16 15:08:23
Да это ещё "цветочки". В реале все значительно хуже! А импровизированные отхожие места, вонища от них .... Дорекламировались "туризма"! Кто это убирать будет?
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