Туристы заплатили за пять дней в Карелии почти миллион рублей

Ассоциация туроператоров включила поездку в Карелию в десятку самых дорогих российских туров.

Индивидуальный тур в Карелию на двоих вошел в топ самых дорогих российских туров 2020 года, заняв в нем восьмое место. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров.

Стоимость тура в Карелию составила 960 тыс. рублей. В расчете на одного человека - 480 тыс. рублей.

Сообщается, что двое туристов приобрели индивидуальный тур в Карелию, состоявшийся в октябре прошлого года. В стоимость входили пятидневная карельская экспедиция на джипе в индивидуальном формате с вертолетными экскурсиями на Ваалам и Кижи. В тур было включено проживание в уникальных объектах размещения, индивидуальный маршрут с сопровождением (водопады Юканкоски, водопады на реке Тохмайоки, горный парк "Рускеала", острова Валаам и Кижи), обеды и ужины в национальных ресторанах премиум-уровня.

Петрозаводск, Кижи и Валаам также входили в программу речного круиза, который приобрела семья из шести человек за 930 тыс. рублей.

В целом, рейтинг самых дорогих российских туров возглавила поездка на Сахалин. Туда семья из семи человек отправилась на неделю и потратила на эти цели 10 млн 114 тыс рублей.

Ранее сообщалось, что Карелия попала в топ-3 популярных направлений для природного туризма.