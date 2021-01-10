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Туристы заплатили за пять дней в Карелии почти миллион рублей

Новости. Общество
12:22, 11 Января 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Ассоциация туроператоров включила поездку в Карелию в десятку самых дорогих российских туров.

Индивидуальный тур в Карелию на двоих вошел в топ самых дорогих российских туров 2020 года, заняв в нем восьмое место. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров.

Стоимость тура в Карелию составила 960 тыс. рублей. В расчете на одного человека - 480 тыс. рублей.

Сообщается, что двое туристов приобрели индивидуальный тур в Карелию, состоявшийся в октябре прошлого года. В стоимость входили пятидневная карельская экспедиция на джипе в индивидуальном формате с вертолетными экскурсиями на Ваалам и Кижи. В тур было включено проживание в уникальных объектах размещения, индивидуальный маршрут с сопровождением  (водопады Юканкоски, водопады на реке Тохмайоки, горный парк "Рускеала", острова Валаам и Кижи), обеды и ужины в национальных ресторанах премиум-уровня.

Петрозаводск, Кижи и Валаам также входили в программу речного круиза, который приобрела семья из шести человек за 930 тыс. рублей.

В целом, рейтинг самых дорогих российских туров возглавила поездка на Сахалин. Туда семья из семи человек отправилась на неделю и потратила на эти цели 10 млн 114 тыс рублей.

Ранее сообщалось, что Карелия попала в топ-3 популярных направлений для природного туризма.

 

 

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Комментарии

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zanoza
2021-01-11 14:02:34
Ну если с вертолётными вояжами, тогда это ещё и дёшево обошлось.
Горожанин
2021-01-11 13:20:45
А мы тут живем. Бесплатно!
VladPTZ
2021-01-11 14:09:00
Горожанин, ага тока себе из-за конских цен на отдых позволить себе нечего не можем, максимум летом в лесу с палаткой. Думали на выходных на турбазу съездить, посмотрели цены и охренели и не поехали.
David
2021-01-11 12:51:21
Это что надо курить, чтобы ехать в эту ж.....?
театральный критик
2021-01-11 12:42:17
Главное у железяки дружбы на набережной сплясануть :)
Гость
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