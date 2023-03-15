Туризм придет на особо охраняемые природные территории в Карелии

СовФед одобрил изменения в законодательство, касающиеся рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях.

Как рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев, в нормативы, регулирующие вопросы осуществления туризма на особо охраняемых природных территориях, внесены изменения. Их цель – создание условий для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры ООПТ, чтобы туристам было комфортно путешествовать по стране. При этом федеральные и региональные власти получают дополнительные полномочия.

Так, согласно одобренному сенаторами документу, правительство РФ наделяется полномочиями по установлению особенностей строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, строительства, реконструкции, капремонта, ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации, сноса объектов капитального строительства в национальных парках.

Законом вводится обязанность организовывать рекреационную деятельность в нацпарках только с учетом предельно допустимых нагрузок. Они рассчитываются для каждой территории отдельно и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится соответствующий национальный парк.

«В Карелии сегодня создано 146 региональных ООПТ. И на этих территориях, и в федеральных нацпарках туризм должен развиваться так, чтобы не навредить природе. Чтобы исключить риски при создании инфраструктуры, вводятся правила осуществления рекреационной деятельности. Безусловно, существует дополнительная потребность в финансировании создания туринфраструктуры. Нужно создавать визит-центры, новые маршруты, экотропы, места размещения. Президент поддержал многие предложения в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Планируется в 2023-2025 годах выделить на эти цели не менее 5,1 млрд рублей. Карелия, куда растет поток туристов из года в год, не должна остаться в стороне», - уверен Игорь Зубарев.

Ранее сообщалось, что жители Карелии освобождены от оплаты посещения особо охраняемых природных территорий республики.