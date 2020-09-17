Туризм в Финляндию упал на 87%

Туризм в Финляндию в период с апреля по июнь упал на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Статистический центр.

В свою очередь, выездной туризм из Финляндии сократился на 93 %, пишет Yle.

Экспорт товаров и услуг за этот же период упал на 18%. В денежном эквиваленте спад составил около 4 млрд евро.

В субботу 19 сентября в список разрешенных для туризма стран добавятся четыре страны: Исландия, Норвегия, Польша и Швеция. Под запретом остаются многие важные для турбизнеса страны, среди них Россия, Китай и Великобритания.

В то же время правительство планирует с конца ноября разрешить туризм из ряда стран, входящих в список "красных" с точки зрения эпидемиологической ситуации. Снятие ограничений не касается России. От туристов будут требовать два теста на коронавирус, один – до прибытию в Финляндию, второй - после въезда в страну, чтобы избежать карантина.