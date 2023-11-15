Карелия вошла в число популярнейших направлений для элитного туризма

Средний чек VIP-тура достиг почти 5 миллионов рублей.

Запросы на авторские VIP-туры по России в 2023 году увеличились на 20%. К такому выводу пришла аналитическая служба туроператора «Cosmos Экспедиция» российского гостиничного бренда Cosmos Hotel Group по предварительным итогам продажи туров, организованных в 2023 году.

Средний чек авторского VIP-тура на группу, которая включала от шести до 12 человек, составил 4,8 млн рублей, рассказали 15 ноября «Известиям» в аналитической службе. Самым популярным направлением, составленным по индивидуальному маршруту, по России стала Камчатка, за ней следуют Байкал, Якутия, Карелия и Кольский полуостров.

В 2023 году в топ-5 самых необычных запросов от российских путешественников вошли посадки с вертолета на кратер действующего вулкана Малый Семячик на Камчатке, рыбалка на дикой горной реке Вахиль (Камчатский край), экспедиция на Командорские острова, одиночный тур-перезагрузка к подножию Белухи (Горный Алтай), личная встреча с настоящим шаманом в Бурятии.

Как правило, при бронировании гости выбирали отели категории «пять звезд», при этом глубина бронирования составляла от двух до трех месяцев до начала мероприятия. Средняя длительность VIP-тура составила не более шести ночей.

Представители туроператора отметили, что, анализируя результаты запросов от российских туристов в этом году, можно сделать вывод, что трендом следующего сезона станут путешествия со смыслом, с элементами экстрима в самые неизведанные природные уголки России.