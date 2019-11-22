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Новости. Общество
09:59, 22 Ноября 2019
фото: © Управлении пресс-службы главы Карелии

Туркомплекс и современный причал появятся в Карелии

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На берегу Онего в Кондопоге появятся современный причал и туркомплекс "Национальная деревня", сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Благодаря поддержке государства в ТОСЭР "Кондопога»" будет вложено полмиллиарда рублей в создание туристической, культурной и транспортной инфраструктуры.

В ходе рабочей поездки в Кондопожский район министр экономического развития и промышленности Республики Карелия Павел Буренков ознакомился с работой одного из резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Кондопога" – "Туристической компании "Карелия-тур". Компания внесена в реестр ТОСЭР Министерством экономического развития России в 2018 году.



"Карелия-тур" превращает в современный отель старую гостиницу "Кивач". Сейчас там прошла реконструкция номерного фонда, холлов, коридоров. Планируются также фасадные работы – утепление, изменение внешнего облика здания.

Главный инвестиционный проект туристической компании – строительство туркомплекса "Национальная деревня". Планируется построить 12 национальных подворий с мини-отелями и кафе, спортивный домик с рестораном и сауной, 4 различные бани, лодочную станцию, конференц-зал, спортивный городок для детей и взрослых с трассой для лыжероллеров и открытой спортплощадкой, небольшую канатную дорогу для подъема летом и зимой, сцену на воде, лестницу для комфортного спуска к объектам досуга и отдыха, а также оборудование набережной и пляжа. 

После строительства "Национальной деревни" количество туристов должно значительно увеличиться, за счёт круглогодичного функционирования комплекса, и создаст около 100 новых рабочих мест.



Туркомплекс предложит гостям детский и взрослый отдых, спортивные и оздоровительные мероприятия, катание на снегоходах (в том числе в зимнее время на о. Кижи), на собачьих и оленьих упряжках, прогулки на лошадях и квадроциклах, разнообразную национальную кухню. Будет функционировать центр ремесел: мастер классы, анимация, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, обеспечиваться все праздничные мероприятия, связанные с Новогодними и иными значимыми праздниками, в том числе различными фестивалями.

"У нас повышенное внимание к развитию моногородов, по этому направлению создана отдельная рабочая группа в Государственной комиссии по подготовке к празднованию столетия Карелии. С учетом особого социально-экономического положения таких городов мы просто обязаны оказывать им поддержку", – отметил Павел Буренков.



Значительной поддержкой туристической инфраструктуре Кондопоги и всей Карелии станет строительство пассажирского причала "Кондопожская гавань". Открытый конкурс на создание проекта по строительству причала уже состоялся, его выиграл Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология" из Санкт-Петербурга. Стоимость проектных работ составляет 16 млн рублей, а строительство за счёт федерального и регионального бюджета должно пройти в 2020-2022 годах.

 

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