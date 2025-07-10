Турнир по дартсу проведут в Петрозаводске в память о погибшем участнике СВО

10 августа в дартс клубе «Karjala» Петрозаводска пройдет турнир памяти дартсмена Александра Черкасова, погибшего на СВО в марте 2023 года.

Как рассказали в паблике Дирекции спорта города, Александр Черкасов учился и работал в Петрозаводске. Потом отправился на СВО.

– Честно и мужественно исполнил свой гражданский и воинский долг, защищая всех нас. Позывной Александра Черкасова – Тесла. Вечная память герою. Он участвовал в дартс турнирах и представлял Карелию на выездных соревнованиях в Санкт-Петербурге, – отметили в Дирекции.

Также там добавили, что турнир проходит с согласия родственников бойца.

Начало в 12:00. Принять участие в турнире может каждый желающий.