Турнир по дартсу проведут в Петрозаводске в память о погибшем участнике СВО

10 августа в дартс клубе «Karjala» Петрозаводска пройдет турнир памяти дартсмена Александра Черкасова, погибшего на СВО в марте 2023 года.
Как рассказали в паблике Дирекции спорта города, Александр Черкасов учился и работал в Петрозаводске. Потом отправился на СВО.
– Честно и мужественно исполнил свой гражданский и воинский долг, защищая всех нас. Позывной Александра Черкасова – Тесла. Вечная память герою. Он участвовал в дартс турнирах и представлял Карелию на выездных соревнованиях в Санкт-Петербурге, – отметили в Дирекции.
Также там добавили, что турнир проходит с согласия родственников бойца.
Начало в 12:00. Принять участие в турнире может каждый желающий.
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