Реклама на сайте
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Тема недели
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Обществоведение
Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40 Статьи
Новости

Турнир по пляжному самбо, игра в дартс и спринт в гору: что ждёт петрозаводчан на фестивале «Ночь физкультурника»

14:50

Умер народный артист России Иван Краско

13:00

На заводе в Башкирии прогремел мощный взрыв

12:20

Пьяный пловец из Петрозаводска едва не утонул при попытке пересечь Онежское озеро

11:30

В Онежском озере спасли оставшихся без вёсел мужчин

10:30

На лесной дороге в Пряжинском районе перевернулся автомобиль — есть пострадавшие

09:30

Стало известно о состоянии пострадавших на канатной дороге в Нальчике

09:00

Фермеры на севере Карелии купили осла с мультяшным именем

08:30

Жителей Петрозаводска зовут на Онежскую зарядку

08:00

Врач назвал основную причину смертности в России

07:30

Открыто движение по арочному мосту в Пряжинском районе

00:10

Самое важное за сегодня

22:20

Подрядчик рассказал, когда возобновит работы по замене лифтов в Костомукше

22:00

Онежские петроглифы: рассказываем, как добраться и что посмотреть

21:15

Спринт в гору, соревнования по пляжному самбо и ночной забег - Петрозаводск отметит День физкультурника

20:45

В Нальчике завершили спасательную операцию после обрыва канатной дороги

20:15

Автомобилистам на неделю запретят ездить по нечётной стороне Перевалки

20:15

Режим ЧС в лесах Карелии отменили

19:45

Коммунальщики подвели итоги двухмесячного исследования по снижению запаха от КОС

19:15

При обрыве канатной дороги в курортной зоне в Нальчике пострадали люди

19:00

Песок уберут: улицы Пудожа ждет очистка

18:40

В Петрозаводске будут ловить пьяных водителей

18:20

Карельский ученый создает 3D-модели древних строматолитов

18:00

Почетный знак Законодательного Собрания Карелии вручен Николаю Макарову

17:30

Переменная область и до +23 °C: что ожидает жителей Калерии 9 августа

17:00

В широкий прокат вышел французский киношедевр «На ярком солнце»

16:50

В Карелии рыба не прошла проверку Роспотребнадзора

16:50

Уголовное дело возбудят по факту нарушения прав дольщиков в Петрозаводске

16:20

Следователи установили личность погибшего в Белом море туриста

15:50

Жители Питкяранты рассказали о массовой гибели форели в одном из хозяйств района

15:40

Олончанка посодействовала «налоговикам» и потеряла 500 тысяч рублей

15:10

Карелия одной из первых подала заявку на расселение аварийных домов

14:50

Подрядчик готовит площадку под строительство Центра культурного развития в Лахденпохье

14:47

На популярный курорт в Абхазии обрушился мощный сель

14:30

Глава Карелии проверил работу модернизированного кадрового центра в Лахденпохье

14:15

Техника, шоколад и срок: рецидивист из Петрозаводска обчистил два магазина

14:10

В Лоухском районе потушили все пожары

13:50

Элиссан Шандалович провел прием граждан в Петрозаводске

13:45

Дорогу к земельным участкам для многодетных семей строят в Карелии

13:40

В Сегеже инженер попытался подкупить сотрудника ЦБК и скрыть нарушения

13:30

Тепло карельского леса в каждом изделии: цифровая эра Фабрики Скандия

13:15

За минувшие сутки в Карелии потушили 980 гектаров леса

13:10

Баренц групп» предлагает квартиры в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» по выгодной цене 112 000 руб/ м2

13:00

Новый подрядчик ускорил ход капитального ремонта Лахденпохской школы

12:55

В Петрозаводске насмерть сбили женщину

12:50

Давление в сетях водоснабжения Лахденпохьи полностью восстановят

12:40

В Карелии утвердили программу по сокращению потребления алкоголя

12:30

Тело погибшего в походе по Белому морю Виктора Зузанова нашёл перевозчик туристов

12:10

В Госдуме предложили увеличить маткапитал до миллиона рублей

12:00

В Лахденпохье открылся обновлённый офис Сбера

11:54

Петрозаводчанка потеряла более 2,6 миллионов рублей из-за мошенников

11:50

55-летний водитель пострадал в групповом ДТП в Петрозаводске

11:30

На тротуарах Петрозаводска появилась разметка для велосипедистов

11:00

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии: стали известны подробности ДТП на «Коле»

10:50

В Олонце реконструируют мост через реку Мегрега

10:40

Глава Петрозаводска рассказала, какие районы города могут связать новые автобусные маршруты

10:29

Жительница Петербурга выиграла в лотерею 72 млн рублей

10:20

В городе Лахденпохья установили новый насос для воды

10:00

Подсветка появится у двух мемориальных комплексов в Петрозаводске

09:45

В городе Сортавала местному жителю сломали ребра из ревности

09:25

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей

09:00

В Карелии открыли новый редкий минерал

08:40

Грузовик и автобус столкнулись на трассе «Кола»

08:00

Владельцев гаражей на улице Петрозаводска призвали снести строения

07:40

Жителя Карелии подозревают в жестоком избиении собаки

07:20

Словарь русского языка пополнился словами «тиктокер», «раф», «беспилотник»

07:00

Мужчина погиб возле карельского острова на Ладоге

06:40

Врач назвала самый разрушительный для женского здоровья напиток

00:10
Турнир по пляжному самбо, игра в дартс и спринт в гору: что ждёт петрозаводчан на фестивале «Ночь физкультурника»
Сегодня 14:50 Спорт
Поделиться

Стало известно, какие события пройдут в столице Карелии во Всероссийский день физкультурника.

фото: © Людмила Корвякова

Сегодня в 18:00 в петрозаводском спорткомплексе «Курган» в третий раз состоится фестиваль «Ночь физкультурника», приуроченный к празднованию Всероссийского дня физкультурника. «Столица на Онего» узнала, какие мероприятия пройдут в честь этого события.

— В этом году будут представлены сразу 10 спортивных направлений. Например, у нас впервые пройдёт турнир по флорболу, причем играть будут как взрослые, так и дети. Также здесь сразятся 14 лучших команд по баскетболу 3Х3, порядка 80 человек сыграют в дартс. Кроме того, во второй раз пройдут соревнования по армрестлингу, — рассказал заместитель директора «Центра спортивной подготовки» республики Александр Баканчук.

По его словам, «гвоздём программы» станет спринт в гору, участие в котором примут более 300 сильнейших лыжников, биатлонистов, ориентировщиков, легкоатлетов, тхэквондистов и борцов обоих полов. Спортсменов ожидают два ночных трейла на 7 и 14 км, старт запланирован на 21:30.

— Рельеф нашего спорткомплекса позволяет сегодня сделать всё, что хочешь. В течение дня здесь будут находиться более 800 человек — не только прямых участников, но и множество зрителей, — добавил Александр Баканчук.

Главной фишкой фестиваля станет проведение первого в Карелии турнира по пляжному самбо, для организации которого на территорию «Кургана» с помощью самосвалов завезли более 20 тонн песка. Соревнования будут проходить на специально оборудованном корте 8Х8 метров, рядом смогут расположиться болельщики и гости праздника.

— Ожидается порядка 50 участников. С одной стороны, это немного, но для первого раза, я считаю, это достаточное количество. В отличие от спортивного самбо, здесь в каждой мужской возрастной категории всего 4 весовые. Обычно у нас их 9. Спортсмены съедутся из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Волгограда и Республики Дагестан, — поделился с нами главный тренер сборной Карелии по самбо, вице-президент Федерации самбо республики Роман Шегельман.

Обсудить (0) в ленту
Июльская жара в Петрозаводске
Жара, великолепные музыканты и благодарные зрители - как проходил Музыкальный фестиваль "Ruskeala Symphony"
Онежские петроглифы - красота природы и уникальное культурное наследние Карелии
Фестиваль урожая садовой клубники «Земляничное лукошко» стартовал в Петрозаводске
Ожирение в Карелии достигло масштабов эпидемии

Пятая часть тех, кто прошел диспансеризацию, имеют признаки ожирения, рассказали в Минздраве Карелии.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение