Турнир по пляжному самбо, игра в дартс и спринт в гору: что ждёт петрозаводчан на фестивале «Ночь физкультурника»

Стало известно, какие события пройдут в столице Карелии во Всероссийский день физкультурника.

Сегодня в 18:00 в петрозаводском спорткомплексе «Курган» в третий раз состоится фестиваль «Ночь физкультурника», приуроченный к празднованию Всероссийского дня физкультурника. «Столица на Онего» узнала, какие мероприятия пройдут в честь этого события.

— В этом году будут представлены сразу 10 спортивных направлений. Например, у нас впервые пройдёт турнир по флорболу, причем играть будут как взрослые, так и дети. Также здесь сразятся 14 лучших команд по баскетболу 3Х3, порядка 80 человек сыграют в дартс. Кроме того, во второй раз пройдут соревнования по армрестлингу, — рассказал заместитель директора «Центра спортивной подготовки» республики Александр Баканчук.

По его словам, «гвоздём программы» станет спринт в гору, участие в котором примут более 300 сильнейших лыжников, биатлонистов, ориентировщиков, легкоатлетов, тхэквондистов и борцов обоих полов. Спортсменов ожидают два ночных трейла на 7 и 14 км, старт запланирован на 21:30.

— Рельеф нашего спорткомплекса позволяет сегодня сделать всё, что хочешь. В течение дня здесь будут находиться более 800 человек — не только прямых участников, но и множество зрителей, — добавил Александр Баканчук.

Главной фишкой фестиваля станет проведение первого в Карелии турнира по пляжному самбо, для организации которого на территорию «Кургана» с помощью самосвалов завезли более 20 тонн песка. Соревнования будут проходить на специально оборудованном корте 8Х8 метров, рядом смогут расположиться болельщики и гости праздника.

— Ожидается порядка 50 участников. С одной стороны, это немного, но для первого раза, я считаю, это достаточное количество. В отличие от спортивного самбо, здесь в каждой мужской возрастной категории всего 4 весовые. Обычно у нас их 9. Спортсмены съедутся из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Волгограда и Республики Дагестан, — поделился с нами главный тренер сборной Карелии по самбо, вице-президент Федерации самбо республики Роман Шегельман.