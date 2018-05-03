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Новости. Общество
17:40, 03 Мая 2018

Туроператорам Карелии выделят субсидии

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Туроператорам, работающим на внутренних направлениях, власти выделят субсидии в размере 320 млн рублей в 2018 году.

Об этом сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

"Министерство финансов РФ разработало поправки в закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", предполагающие субсидирование туроператоров по внутреннему туризму. В этом году на поддержку турбизнеса планируется выделить 320 млн рублей. Законопроект находится на согласовании в правительстве РФ", - сказала она.

По словам Тюриной, в случае принятия поправок, субсидии выделят на туры в Алтайский край, Республику Алтай, Бурятию, Вологодскую, Иркутскую области, Камчатский край, Карелию, Краснодарский (за исключением Сочи), Приморский края и Сахалинскую область.

Для регионов, вошедших в пилотный проект, стимулирующие меры будут работать круглый год, за исключением Краснодарского края, где субсидии будут выплачиваться только по турам, проданным в низкий сезон. В остальных случаях сумма субсидий будет зависеть от роста турпотоков на внутренних направлениях.

"Правительством будет определено минимальное количество туристов, которые должны приобрести турпакет с посещением соответствующего региона. По достижению необходимого минимума и после предоставления документального подтверждения любой туроператор, предлагающий этот турпродукт, может рассчитывать на возврат от 1,5 до 5 тыс. рублей за каждого туриста в зависимости от региона. Например, 5 тысяч рублей будет возвращаться за продажу туров в Сибирь и на Дальний Восток", - рассказала Тюрина.

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