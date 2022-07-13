Туроператоры откроют для россиян туры в Европу через Финляндию и Эстонию

Российские туроператоры планируют запустить туры в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

«В планах туроператоров и запуск предложений по путешествиям в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию. Сейчас специалисты изучают наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги, а также проводят расчет таких туров», — говорится в сообщении.

По данным АТОР, снятие ограничений на пересечение сухопутных границ РФ вызвало волну интереса среди туристов, которые до пандемии путешествовали в Финляндию и страны Балтии. Туроператоры готовы помочь россиянам с бронированием наземных услуг в Финляндии и Эстонии. В частности, Финляндия снова вернется в ассортимент зимних направлений туроператора PAC Group.

Забронировать отдых на финском горнолыжном курорте, в SPA-отеле Эстонии, а также туры с вылетом из Хельсинки и Таллина можно будет в рублях и оплатой с российских банковских карт.

Ранее сообщалось, Финляндия не планирует вводить ограничения на визы россиянам.