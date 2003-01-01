Турпоток на остров «Кижи» достиг исторического максимума

В 2025 году музей-заповедник «Кижи» посетили 446 тысяч человек.

Число посетителей музея-заповедника «Кижи» продолжает расти, сообщает ТАСС.

— В целом турпоток на остров Кижи также значительно вырос — с 363 тысяч человек в 2022 году до более чем 446 тысяч посетителей уже за период этого года, — сказал на пресс-конференции в Москве Артур Парфенчиков.

Роста удалось добиться в том числе благодаря новой автомобильной дороге до Оятевщины, откуда туристов доставляют на остров на пароме.

Ранее на заседании в Законодательном собрании Карелии директор музея-заповедника «Кижи» выступила с инициативой по сохранению объектов культурного наследия. Она рассказала, что необходимо создавать музеи, этнокультурные и архитектурные парки с включением объектов деревянного зодчества в образовательно-туристические маршруты и упростить механизм их переноса из опустевших деревень или труднодоступных населенных пунктов в другое место.