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Турпоток в Карелию вырос в два раза за последние годы

Новости. Общество
14:38, 21 Декабря 2023
фото: © правительство Карелии

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Глава республики Артур Парфенчиков открыл стратегическую сессию по развитию туризма в регионе на международной выставке-форуме «Россия».

В четверг, 21 числа, в День Карелии на выставке, проводимой по поручению президента России Владимира Путина, организаторы запланировали обширную деловую и развлекательную программу. Одним из мероприятий стала стратегическая сессия по развитию туризма в регионе. Старт работы на площадке дал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Для меня Карелия — самый красивый край в мире, потому что она очень разная. На юге Ладожское и Онежское озера, на севере — горы и Белое море. Карелия ассоциируется у россиян с Приладожьем, Сортавалой, островами Кижи и Валаам, дорогой на Соловки, но с каждым годом мы открываем республику с новых сторон даже для самих себя, — заявил Парфенчиков. — Туризм — это важная часть экономики региона. И нам есть куда стремиться. В перспективе мы рассчитываем, что туризм займет долю 15% в нашей экономике. Только прямые налоги от этой сферы увеличились за последние годы вдвое, но растут и сопутствующие отрасли — общепит, выставки и музеи, объекты размещения, розница».

В течение дня на стратегической сессии выступят специалисты в области туризма и экономики. Доклады спикеров будут посвящены развитию транспортной доступности региона, молодежного и промышленного туризма, туристических брендов.

Будут представлены популярные и новые направления для поездок, точки притяжения Карелии. Совместно с экспертами и бизнес-сообществом участники оценят дальнейшие перспективы и наметят пути развития туристической отрасли. После подведения итогов сессии среди посетителей выставки разыграют путевки в республику.

Как отметил глава Карелии, для развития туризма ключевую роль имеет транспортная инфраструктура. В Петрозаводске появился новый современный аэропорт. Реконструирован железнодорожный вокзал. И буквально на днях завершена реконструкция автовокзала. За последние пять лет, включая текущий год, в Карелии отремонтировано более 1 190 километров региональных дорог, что в 24 раза больше, чем за предыдущую пятилетку.

По всей Карелии появились новые объекты размещения — только за 2023 год номерной фонд региона увеличился почти на две тысячи мест. Все это стало свозможным, благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом РФ.

Только за 2022 год по этому нацпроекту туристическая отрасль региона получила 474 миллиона рублей в качестве субсидий. Это позволило поддержать 80 туристических проектов.

«Сегодня туризм в Карелии играет огромную роль для развития поселений и районов региона. На него делают ставку и в Арктической зоне. Сегодня четверть резидентов Арктики, зарегистрированных и действующих в республике, занимаются туризмом», — говорится в пресс-релизе регионального управления труда и занятости. 

В этом году Карелия вошла первую десятку национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах федерации. В 2017 году в этом рейтинге республика занимала 56 место.

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